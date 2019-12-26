東方設計大學車宿旅遊趣活動將於2020年1月4日至5日在該校登場，校方表示，名額有限，先搶先贏，採網路報名。新任代理校長賴鼎銘表示，盼藉此活動，引領民眾進入校園，領略福田繁雄藝術館之美及各系科的工坊特色。

東方設計大學位於高雄市湖內區，鄰近茄萣，超過半甲子立足於南台灣，素有「北復興、南東方」之稱。車宿活動由學務長陳坤上號召，獲得許多車友響應。

資深車友張文銓先生表示，有這麼好的環境，又有校方的熱情邀請，希望與車友們一起分享，將東方設計大學做為未來的車宿棧點。

校方積極參與該活動籌備，希望藉由車宿活動，讓車友體會藝術和美學如何融入日常生活。代理校長賴鼎銘表示，希望透過本次活動，引領社會大眾進入校園，領略福田繁雄藝術館之美及各系科的工坊特色。

校方也將安排木工、陶藝、餐點製作等工坊體驗活動，讓車友們好玩又好看、寓教於樂。此外，參與車宿的民眾也可以順便到茄萣溼地觀看黑面琵鷺、情人碼頭看夕陽、大崗山賞日出等。

(旺報 )