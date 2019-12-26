對金融業者來說，2019年度關鍵字可能是「罰！」據金管會統計，至12月26日止，銀行局、保險局和證期局總共開出375張罰單，罰鍰總計3.01億元，比2018年的1.92億元暴增1億元。其中，又以保險業挨罰金額最高，這一年來被罰了近1.36億元，最大苦主就是有新系統「境界」之亂的南山人壽。

金管會統計，銀行局今年開出23件罰單，總罰鍰8430萬元，包括8件銀行理專、行員監守自盜案罰鍰總額5100萬元，比過去4年的相關罰鍰加起來還多。去年銀行局雖開出24件罰單，不過總罰鍰金額僅4816萬元。

保險局今年則開出66件罰單，總罰鍰約1.36億元，南山人壽因新系統「境界」出包、LINE群組報明牌等問題，不斷吃罰單，單家就罰了4860萬元。去年保險局有43件罰單，罰鍰7520萬元。

證期局的開罰對象包括證券、期貨、投信業者，以及上市櫃公司，今年共開出286件罰單，罰鍰總計8132萬元；去年共239件罰單，罰鍰共6889萬元。

(中時 )