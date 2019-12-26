《與神同行》團隊斥資260億打造的災難鉅片《白頭山：半島浩劫》，不僅台灣口碑沸騰，韓國片商也於近日宣布上映第七天的《白頭山：半島浩劫》觀影人次就突破400萬！昨天聖誕節（25日）單日有超過93萬名觀眾進戲院觀賞，韓累積觀影人數已達417萬8146名，票房已飆破韓幣357億（資料來源：KOFIC，截至12月25日），穩居7天票房冠軍！

馬東石劇中飾演地質學教授，和田慧振有多場精彩對手戲。（圖／車庫娛樂提供）

《白頭山：半島浩劫》能令人身歷其境的精彩特效，加上反轉不斷的故事情節，以及實力派演員們熱情詮釋嶄新的角色，獲得觀眾熱烈好評，口碑持續沸騰中！台韓觀眾紛紛表示「天啊！也太好看了吧！這大概是我唯一一部驚呼不斷的電影！」「上映第一天就衝了，聖誕節立馬再跟家人二刷，好看得不得了！」「從頭到尾毫無冷場，真是最適合聖誕節看的好片！」「災難跟諜報兩種元素融合在一起，真的超精彩啊！」「出奇地好看！河正宇和李炳憲真的太有化學效應了！」「真的比《與神同行》好看，影評沒在騙人！」許多觀眾都認為《白頭山：半島浩劫》充滿感動與幽默感的劇情，十分適合和親朋好友一同觀賞，為今年畫下完美的句點！

河正宇和李炳憲在《白頭山：半島浩劫》首度合作，兩人在劇中幽默又真摯的互動演技，讓觀眾又笑又哭，堪稱是近期默契絕佳的銀幕拍檔！身為綽號達人的河正宇透露，為了幫李炳憲取個適合的綽號，在拍攝時不斷觀察李炳憲，發現他很愛看「吃播」影片，也很喜歡紅酒，也覺得他是個「演技機器」，河正宇說：「不是說他演技都沒有變化，而是指他已達到連對演技的熱情，都能計算的地步，讓我十分驚訝。」而綜合所有的觀察後，河正宇終於揭曉他為李炳憲所取的綽號，他說：「如果以李炳憲的外型來看，會令人想到《玩具總動員》中的『巴斯光年』，我覺得長得很像變瘦的巴斯光年！」

河正宇稱李炳憲像「巴斯光年」。（圖／車庫娛樂提供）

接著河正宇又笑著說：「上次製作發表會結束後，我和炳憲哥一起吃晚餐，還討論了一下綽號這件事，炳憲哥突然說：『我和年輕時的亞蘭．德倫有點像吧？』接下來，就請媒體朋友們整理一下我剛才所說的內容，大家評斷看看哪個綽號比較好。」河正宇這「熱心」的舉動，再度逗笑了在場所有記者。但一旁的李炳憲馬上拿起麥克風表示：「我只是說如果長得像亞蘭．德倫就好了，但河正宇似乎誤會我的意思了，真的很抱歉。」想長得像「法國第一美男」亞蘭．德倫的李炳憲，繼上次的「剃髮、拔牙」公約後，再度因河正宇而捏了把冷汗。而令記者會現場笑聲連連的河正宇，也在電影裡危急的情節中，展現渾然天成的幽默真摯演技！

(中時電子報)