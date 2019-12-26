鄧紫棋26日在北京舉辦《摩天動物園》新專輯發佈會，其中新歌〈別勉強〉邀來周興哲一起合唱心碎情歌，以「刺蝟的擁抱」來比喻一段關係中的狀態。她在台上從金色鳥籠中走出，氣勢十足，平常會靠呼喊抒發壓力的她，早上在飯店喊：「趕快出專輯吧！」因她已迫不及待想跟歌迷分享新音樂。

她表示以前每2、3年發1張專輯，這次僅花7個月完成整張專輯的創作，刷新她個人紀錄，台下歌迷讚：「天才兒童。」主持人說：「鄧紫棋長得亭亭玉立，還算是兒童嗎？」鄧紫棋打趣說：「我身材像兒童。」

而她推出〈透明〉MV，該曲代表的動物是變色龍，她坦承，「在很多戀愛的關係裡，包括我自己曾經也是這樣子，當你很愛一個人，就想把自己完全變成對方會喜歡的樣子，這就像變色龍去到哪裡就變成什麼樣的顏色，這樣的狀態其實是透明、迷失自我的。」

她也認為這樣的關係下，在對方面前，你永遠都會是在一個不是真實自己的狀態底下，「就算讓對方開心，你自己也不會開心。」呼籲大家不要為了取悅別人而改變自己，或是把自己變成一個透明人。而許多粉絲頻在網路敲碗她的新演唱會，鄧紫棋說：「期許自己明年可以做一個新的演唱會給歌迷朋友。」談到未來還想去哪裡開唱、征服哪些新版圖？她笑說：「冰島或南極。」

(中時 )