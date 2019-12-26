飛兒樂團（F.I.R.）吉他手阿沁在樂壇事業有成，與花花婚後，育有2個女兒花苞、朵朵，女兒們繼承阿沁音樂天賦，愛唱歌表演，她們近來夥同導演錢人豪的兒子「錢寶」及舞蹈老師品客的女兒「黑莉」，組成平均年齡4歲的團體「花錢王MFK」，推出首支單曲〈幸福遊樂園〉。

團名是花苞、朵朵、錢寶、黑莉4人英文名字第1個字母縮寫，他們第一次錄音，十分興奮，阿沁笑說：「小朋友只知道把歌學好就唱歌，根本不知道甚麼是錄音室，所以一到錄音室以為真的到了『幸福遊樂園』，在錄音室跑跳，還拿10、20萬的樂器及麥克風敲來敲去，讓我錄完嚇出一身冷汗。」

該曲由阿沁一手包辦填詞、譜曲及製作，阿沁說：「主要是小朋友們都喜歡表演，想要藉由音樂來記錄她們成長青春歲月，也因此決定讓小花苞、朵朵、錢寶、黑莉進錄音室唱歌。」

阿沁老婆花花婚後轉做幕後工作，這次時隔4年進錄音室，她重拾麥克風擔任小朋友的領唱角色，她開心說：「終於有機會唱老公寫的歌了。而且還是跟女兒們一起唱，特別有意義。」

向來很疼愛女兒的阿沁，很捨得花錢讓女兒學才藝，每個月約花費6000元，「每個周末都讓花苞、朵朵去才藝班學芭蕾、烘焙、繪畫等才藝，讓她們能度過多采多姿的周末。」

(中時 )