中央氣象局表示，今(26)晚起東北季風南下，明(27)日各地氣溫偏低，北部、東半部地區有局部短暫雨機率，明日迎風面的東半部及大台北地區仍有局部下陣雨機率。

溫度方面，受東北季風南下，明天溫度明顯下降，新竹以北、東北部白天17-19度，新竹縣、苗栗縣有機會出現10度左右低溫，氣象局已針對兩縣市發布低溫黃色燈號；中南部白天約24-26度，花東地區21-23度，各地日夜溫差大，提醒民眾注意保暖。

氣象局指出，29號中度颱風巴逢已進入南海，周六(28)晚間起受外圍環流水氣北上影響，台灣周末各地均有降雨機率。

空氣品質方面，明27日環境風場為東北風，此波東北風可能挾帶輕微境外污染物，南部地區位於下風處，擴散條件較差，污染物易累積；雲嘉南沿海地區午後風速較強，須留意地表揚塵影響空氣品質。

花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及澎湖地區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

(中時 )