兆豐銀力拚頂級卡客戶，調降世界卡免年費消費門檻至36萬元。為力拚公股銀行信用卡發卡龍頭地位，兆豐銀行多管齊下，其中更率先把世界卡的刷卡免年費門檻，一年消費總金額量從50萬降至36萬，力拚頂級卡信用卡戶，兆豐銀目前在八大行庫裡的信用卡發卡量名列第三，僅次於一銀、華銀，其中在兆豐銀今年增加14萬張新卡發行量之下，與華銀的差距已經拉近，兆豐銀內部統計，11月的卡戶已超過華銀。

而兆豐銀也預定明年下半年加入Apple Pay陣容。對此兆豐銀信用卡處長林中象指出，特別是兆豐銀所發行的gogoro聯名卡，持卡戶的平均年齡層在30至35歲之外：「有超過7成的持卡戶用i Phone。」也因此兆豐銀決定，在samsung、google、Apple三大國際行動支付裡，兆豐銀將首選明年下半年加入Apple Pay陣容。

目前大多數銀行的世界卡免年費的一年消費金額門檻，都在50萬元，目前已有3、4家銀行將門檻降至36萬元，兆豐銀即為其中一家。林中象分析，全台灣總共有200萬張世界卡客戶，台灣的世界卡量已達過度飽和狀態，相對而言也得提出更有競爭力誘因，因此兆豐銀亦降低免年費的消費總量門檻。

最新統計也顯示，兆豐銀明年將提前達陣百萬發卡量目標。林中象說明，兆豐銀今年新發行卡數大約接近22萬張卡，其中淨增加約14.6萬張卡，今年底總卡數將達89萬張卡，原本預估五年內達百萬張卡量的目標，若明年淨增加11萬張發卡量，將可望在明年提前達陣百萬張卡發卡目標，估計明年會發行17萬張新卡。

除了發卡量之外，兆豐銀信用卡的消費金額也顯著提升。兆豐金董事長張兆順內部已對卡部業務指示，除了發行新卡：「重要的是刷卡消費量也要帶進來！」兆豐銀明年的刷卡消費金額也將刷卡金額550億為目標，比今年500億約增加10％，目前每人每卡的月平均刷卡金額大約已超過7000元。

而兆豐銀也確定明年將與聖德科斯合作，繼統一獅、gogoro之後，再發出近二年多來的第三張聯名卡，在兆豐銀近二年多來搶攻年輕客群之下，最新統計顯示，兆豐銀的平均卡戶年齡，已降至44歲。而信用卡戶年輕化的同時，兆豐銀信用卡的進件方式和以往大有不同，亦反映這個趨勢，兆豐銀統計，新戶的數位通路申請件數佔比，已高達約83％，其中，有67％先前從未與兆豐銀往來，亦即信用卡申辦新戶，並非兆豐銀現有的客戶，兆豐銀的信用卡已建立起自身的品牌，不再是以往為企金等業務的「附屬品」。

儘管沒有壽險公司，但兆豐銀信用卡亦高度重視「保費」的刷卡商機。林中象指出，兆豐的mega one卡，目前即主打保費的現金回饋1％，而該卡的保費刷卡消費量，亦佔該卡每月總消費量大約三分之一的比重。

(工商 )