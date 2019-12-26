張立昂推出第二張全創作EP《Oxymoron矛盾體》，首波主打歌〈說說話〉揭露成長時期的傷心回憶，撕開內心暗黑層面，日前他在公司搶先看到MV的成品，MV一放完，他一直沒有開口說話，同事才發現他坐在位子上默默淚流不止，被MV深深打動，他說：「隨著MV的劇情發展，一時之間，隻身到紐西蘭、面對異鄉的孤單感受都回來了，也回想起當時朋友對我有多重要，還有奶奶的過世有多遺憾，真的被打動了。」

而為了呈現出歌曲的氛圍，導演安排張立昂在一個廢棄工廠拍攝對嘴畫面，以燈光打造出內心深沈情感的爆發，不過因為工廠久未使用，灰塵很多，讓他的過敏發作，但他還是忍著不舒服，全心投入演唱，在拍攝到尾聲，他突然覺得過世的好朋友聽到他唱這首歌，他當下對著天空輕輕說了聲：「see you。」流露出對過世親友的未曾間斷的思念。

(中時 )