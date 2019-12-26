圍繞著華為和5G問題，中美在國際舞台上展開博弈。陸大使警告歐盟不得對華為採取歧視政策，否則後果嚴重。

英國《金融時報》12月26日報導稱，中國大陸駐歐盟大使張明在一次採訪中警告歐盟不要實施限制中國企業進入歐洲的政策，這會破壞歐盟自身的利益，並阻礙投資。

張明表示，限制外資企業所有權、貿易機會和5G移動通信技術的計畫，可能會引發多疑的大陸企業家的反彈。

他還說，歐盟國家需要促進國際合作和自由市場。「否則，對他們來說是災難性的。我希望看到的是，歐盟將堅持多邊主義和自由貿易的原則，以及開放、公平、公正和非歧視的原則。」

張明說，歐盟方面的越來越強硬態度讓許多在歐洲工作的大陸企業家感到懷疑，也對大陸在歐盟的投資產生了某種影響。

報導稱，歐盟國家預計將在2020年1月公布對5G設備公司進行更嚴格安全檢查的最終建議。華為是5G設備公司的全球領導者，在歐洲非常活躍。歐盟還考慮實施更嚴格的採購規定，對外國投資進行更嚴格的審查，包括對那些利用政府支持在收購歐洲競爭對手時獲得優勢的企業。

(旺報 )