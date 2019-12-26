卓榮泰：要求檢調遏止各式賭盤。曾薏蘋攝

民進黨今最後一場行動中常會移師新竹，黨主席卓榮泰提醒，選戰最後階段，要注意惡攻、賭盤、危機感。惡意攻擊都是選戰手段，要審慎小心應對，不要陷入對手設定的陷阱，並要求檢調單位要強力遏止、防範各種形式的賭盤。

卓榮泰今偕同全體中常委與黨務主管，由新竹市立委候選人鄭宏輝、新竹縣第一選區立委候選人周江杰、新竹縣第二選區立委候選人鄭朝方及多位地方黨公職陪同召開「做實事 大進步 新竹共好 世代共贏」記者會；除新竹市長林智堅、桃園市長鄭文燦聯合推薦三位立委候選人，並報告選情。會後，卓榮泰、柯建銘也陪同鄭宏輝進行車隊掃街。

林智堅表示，這幾年他和桃園市長鄭文燦用會做事、做實事的精神，讓市民感受到綠色執政品質保證，翻轉市民對民進黨在地方政府執政的印象。大新竹是共同生活圈，新竹市和新竹縣息息相關，中央地方攜手合作，大新竹的未來會更好。

鄭文燦說，五年前大家的那張選票很有價值，翻轉了新竹與桃園，他希望，桃竹苗在這次選舉可以選的更好，立委席次增加更多，讓桃竹苗地區可以成為台灣政治與建設版圖上不可或缺的力量。

周江杰表示，國民黨在新竹縣已經連續執政超過18年，選戰最後階段，會用徒步的方式，一步一腳印與新竹縣的同志們攜手贏得最後勝利，成功翻轉新竹縣。

鄭朝方說，1月1日將邀請所有20歲首投族站出來「20挺20」，20歲出來挺2020的台灣，呼籲大家，這一票，一定要把台灣的未來決定在自己手上，2020台灣一定要贏。

鄭宏輝則說，新竹市選區是全國選戰最膠著的地方，不只面對國民黨的挑戰，還有第三勢力也在此競選，過去柯建銘總召、林智堅市長同樣面對這樣的情況，都充分了展現勇於挑戰困難的價值，自己也會繼續努力，順利代表新竹市進入立法院發聲。

柯建銘提到，這三年多來，民進黨在立法院裡通過636個法案，裡面有年金改革、前瞻、轉型正義、不當黨產。再困難的法案，我們都有志氣來主導它通過，最後包括國會改革、司法改革，也陸續完成。然後最後一哩路，當然就是12月31日的《反滲透法》。

柯建銘表示，鄭宏輝在台灣民主改革上，從來沒有缺席過，是這次選舉裡面，是準備最充足、歷練最完整的人，在新竹經營努力、深入基層耕耘，選擇鄭宏輝是最簡單的是非選擇道理。相信以鄭宏輝、林智堅市長及新竹隊的努力，一定可以和蔡英文總統，一起守護台灣。

(中時 )