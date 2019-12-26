對於明年貿協的重點推廣，貿協董事長黃志芳提出七大全球市場拓銷戰略，其中，黃志芳強調，明年推廣新南向市場再升級，將推動新南向2.0版，除了傳統的拓銷及貿易業務外，還要強化台灣廠商在當地市場缺乏的品牌和通路，另外，還要把台灣強項「智慧醫療」、「智慧解決方案」等服務帶進去。

七大全球市場拓銷戰略中，值得注意的是，黃志芳指出，明年將在目前推廣新南向市場的基礎上，推動2.0版，由於台灣在東南亞等地缺乏品牌與通路，因此，明年2.0版除了要在印尼萬隆、印度孟買、越南胡志明、泰國曼谷、馬來西亞吉隆坡等地舉辦台灣形象展，並搭配展覽籌組專業拓銷團外，還要加強台灣品牌和通路的布局，並且要把台灣智慧醫療、智慧解決方案等多元元素帶進新南向市場。

而目前貿協已在美國拉斯維加斯設立全球首個獨立商品展售中心，若成效不錯，未來也不排除在在越南這個有6千家台商，內需市場旺盛的東南亞國家設立展售中心。

(旺報 )