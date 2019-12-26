貪腐官司纏身的以色列看守政府總理納坦雅胡，今天遭遇主政10年來最艱鉅的挑戰。與他同屬執政聯合黨的議員薩爾，月中向納坦雅胡正式逼宮，宣布參加黨魁爭奪戰。選舉當地時間上午9點（台北時間26日下午3點起）展開，11萬6千名合格黨員參與投票到當地時間晚間11點為止，初步結果可望在午夜過後揭曉。

以國今年4月、9月各舉行一次大選，但都因為無法籌組政府而重選，明年3月2日再次舉行國會議員選舉，也就是12個月內第3度大選，堪稱史無前例。薩爾強調，納坦雅胡沒有能力組成政府，正是導致當前政治麻痺亂局的主因。不過，薩爾並未如反對黨般，把針對納坦雅胡的攻訐，擺在他身扛三條貪腐罪名上。

一般預料，70歲的納坦雅胡仍可望保住黨魁大位，帶領聯合黨征戰明年大選。不過，如果薩爾的得票不差，即便最後還是落敗，但對於在國內早已跛腳的納坦雅胡來說，聲勢恐將繼續下探，對明年大選不利。

(中時 )