貿協即將進入50歲，今舉行「2020年度記者會」，董事長黃志芳揭示明年7大全球市場拓銷策略。在既有新南向上，將更著重鞏固當地龍頭企業帶來的合作商機，在貿易戰下，要帶領台科技廠去搶美國聯邦5000億採購商機。其他像是日本、中東、大陸市場也都各有重點，持續多元布局。

貿協7大全球市場拓銷策略，分別為推動新南向2.0版、台美2.0版夥伴關係、台日商社隱形冠軍及第三地合作、中國大陸內需市場、開發中東新商機、經營非洲重點市場、連結全球重點市場龍頭企業。

而在5G、AI、IOT浪潮下，黃志芳也宣布要從貿協海內外拓銷與內部組織轉型，裡裡外外朝「數位化」、「智慧化」邁進，目標成為「數位科技領航者」。

對於明年新南向2.0版，重點會放在龍頭企業與通路結合上。黃志芳說，像今年邀請越南最大企業集團VinGroup來台，跟我汽車、消費電子、智慧醫療等業者進行產業合作洽談就是，未來將結合更多龍頭企業為我廠商創造商機。而明年貿協持續規畫在印尼萬隆、印度孟買、越南胡志明、馬來西亞吉隆坡、泰國曼谷舉辦5場形象展外，第一個目標將放在有1億人口的越南。

至於美中貿易戰帶來的轉單效應，貿協也鎖定美國官方市場，要搶聯邦政府每年5000億採購預算商機。因美方更重視資安問題，黃志芳說，將協助我國安全監控、工業電腦、網通設備業者與美國得標商鏈結。日本方面，希望透過大型商社在東南亞通路，推廣我國商品。

大陸廣大內需市場自然也不會放棄，黃志芳表示，大陸環保抓得非常嚴，許多廠商需要投入資金購買設備符合新的環保法規。因此明年將籌組綠能環保專家團隊過去，以工業及服務業跨業整合模式，開發當地綠色商機。其他像是老人醫療、健康照顧也是重點，另將邀請大陸國際採購辦公室IPO來台採購。

在數位深化上，貿協將從內部文化與外部業務兩方著手。後者將推更即時的貿易服務，明年起正式導入AR、VR，將廠商的產品型錄進一步優化，設置「數位展示間」，讓沒錢到海外參展的中小企業，可以產品樣本放在貿協的這個虛擬數位房間，海外買主可以點產品可看到360度全方位展示、詳細說明等。

內部組織上，黃志芳推動貿協「辦公室現代化」，打破排排坐座位方式，以類似國外科技公司的開放性空間，員工可帶著筆電隨時進行跨部門討論，改變文化。另各部門系統整併成行政中台、業務中台，讓相關工作與溝通可以在後台對口。內部作業則藉由雲端協作，在線上編輯文件，簡化流程，省下紙張。

(中時 )