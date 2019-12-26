許光漢在中視、衛視《想見你》和6歲女童星鄭菲菲對戲，劇中鄭菲菲有場哭戲，當天拍攝時，她在片場童言童語說：「我不要排戲，我要來真的。」許光漢透露：「她真的直接來，一次就好，我有嚇到。」童星神演技讓他印象深刻。

許光漢和童星鄭菲菲對戲。衛視中文台提供

許光漢在《想見你》第6集中和童星對戲，生活中他自己也是童星出身，13歲在周杰倫《葉惠美》專輯新歌〈三年二班〉MV露臉，飾演兵乓球高手「小周杰倫」。影片中，他戴著黑框近視眼鏡，當時已是斯文帥氣男孩，現在回頭看這支MV，他說「覺得很奇妙，會想到當時球隊練習的樣貌」。

許光漢13歲時曾在周杰倫的mv中出現。（翻攝自youtube）

許光漢在mv中戴近視眼鏡。（翻攝自youtube）

他小時因有氣喘，媽媽希望他學一項專業運動，後來進了球隊，小一到小六的童年時光都在球隊裡打乒乓球，跟著球隊一路環島征戰。許光漢回憶小時拍MV情景，「當時誤打誤撞，能被挑中拍MV很興奮，一直以來都是周杰倫的大粉絲，所以緊張又開心」。

小雨萱角色的出現也是線索之一。衛視中文台提供

他提到，其實一開始不是演周杰倫的小時候，「是後來我比較會打乒乓球，所以導演要我試試看」。當時有其他演戲邀約？他說沒有，「當時真的是運氣好，媽媽也沒有想到我長大會走這個行業」。

許光漢愛唱歌，8年前曾參加「尋找Mr. Right」徵選活動，夢想出專輯，峰迴路轉進戲劇圈，從植劇場系列開始演出，一路從配角演到主角，短短3年已成為李安口中的「台灣小生接班人」，並躍升成為偶像劇男主角，他在《想見你》和柯佳嬿組成CP，連柯佳嬿也誇他是未來令人期待的演員。

他在 《想見你》分飾暖男與帶點屁孩個性的高中生，他表示2個角色都有自己原本的個性，所以沒有刻意準備，加上劇本讓人看了就忍不住想掉淚，所以只要完全投入角色就好。他一度擔心劇中扮老又跛腳的戲份，怕自己跛錯腳會穿幫，不過他對2個角色都做了不少功課，「老年角色在心態上變得比較壓抑，我也有刻意壓低聲線」。

柯佳嬿（左起）、許光漢、施柏宇在劇中的學生時期角色很受喜愛。衛視中文台提供

《想見你》從冬天拍到春天，許光漢先前在社群網站感性寫道：「 好劇如好書，前言就像朋友們寒暄打鬧，讓大家了解作者，拉近讀者與作者們的關係，《想見你》也是如此。接下來的故事，酸甜交雜之餘，有時會神來一筆，前面疊起來的情緒，到最後一定不會讓你們失望」喊話觀眾要每周鎖定。 《想見你》每周日晚上10點在中視播出、每周六晚10點在衛視中文台播出。

(中時 )