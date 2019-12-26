國防部推出「小人物大英雄」系列，拍攝在陸海空三軍服役的士官兵形象照，藉此讓大家了解國軍的辛勞和服役初衷。中華民國海軍今天(26日)於粉專中PO出一張永嘉軍艦女上兵的照片，引起許多網友直呼「意圖使人簽下去！」連宅神朱學恒看了也急忙分享，並且評論了一句話。

中華民國海軍在臉書粉專PO文，以永嘉軍艦的蔡靜薇上兵（目前已晉升為下士）為封面照片，並且在左側寫上海軍兵官口號「錨鍊相繫，全艦一家」，象徵海軍弟兄上船後皆同生共死，有如家人一班親密。

照片一PO出後，馬上引起許多網友迴響，也有人轉傳PTT表特板，網友看了紛紛留言表示「抬頭挺胸，果然是我中華民國職軍表率」、「艦上走道要側身讓過」、「真兇！真的站的很挺欸」、「第一眼就看那裡…制服快爆了」、「她這樣上級是要怎麼大聲斥責啊？」、「這張可以當招募海報！」、「走了，一起來去海軍」、「騙人去海軍嗎XD」。

宅神朱學恒看了也急忙轉PO這張照，並且寫說：「會不會成為海軍史上最多人按讚的照片呢?」讓其他網友看了笑回應，「會不會成為朱大最多按讚的一次」、「你老實說 船頭燈是不是很亮」、「阿宅你的也不小呀」、「銀幕怎麼在晃？眼睛好暈」。

(中時電子報)