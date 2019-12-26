美國空軍近日完成一項新式先進作戰管理系統(Advanced Battle Management System)的首次測試，此一系統是美國空軍寄予厚望的關鍵技術，其作用是利用各種不同的平台所收集的戰場資訊，由系統整合出一幅完整的戰場圖像。

據美媒《C4ISRNET》報導，美空軍發佈新聞稿中說，在為期3天的實地測試中，空軍、海軍和陸軍的平台通力合作，快速地共享模擬對美國發動攻擊的巡航導彈相關數據。

美國空軍首席設計師鄧拉普（Preston Dunlap）在佛埃格林空軍基地舉行的首次先進戰役管理系統現場演示中，向國防部領導人作任務簡報。（圖／美國空軍）

報導稱，這次測試以QF-16無人靶機模擬巡航導彈，經過一個尚未透露名稱的武器系統發現，並將數據分別轉發給空軍F-22戰鬥機、空軍與海軍的F-35戰鬥機、海軍驅逐艦湯瑪斯．哈德納號(Thomas Hudner)、一支裝備高機動砲兵火箭系統的陸軍分隊以及特種作戰人員。這些資訊與參演的其他平台訊息全部傳送到控制室，提供戰場指揮官了解即時的戰場狀況。

美空軍的新聞稿表示，這種先進作戰管理系統的技術將使各戰場上各平台能夠同時接收並融合來自各個領域的大量資料，並根據這些資料採取行動。

新聞稿稱，先進作戰管理系統將需要精密的軟體和演算法，可以讓人工智慧和機器學習能計算和連接來自感測器和其他來源的大量資料，其速度和準確性將遠遠超出目前所能達到的水準，系統運作時也需要對無線電、天線和更強大數據網路進行硬體升級。

不過美國空軍對於測試中用以連接和種裝備的軟體技術提供的資料很少，也未提及是否利用了人工智慧來處理資料。

報導說，美空軍計畫每4個月舉行一次類似的展示活動，以推動先進作戰管理系統的概念。

美空軍在新聞稿中說，空軍預計將在2020財年在先進作戰管理系統上投入1.85億美元。

(中時電子報)