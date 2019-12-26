全美住房建築商協會（NAHB）12月建商信心指數創逾20年新高，顯示聯準會今年3次降息讓美國低利率環境刺激房市景氣，讓房屋開工率和新屋銷售大幅增長，使上市的住宅營建股今年來大漲4成，優於整體美股漲勢。

12月建商信心指數從11月的71點大幅上升至76點，創1999年6月來新高。建商受惠房市景氣大好的情況完全反映在股價上，上市營建股今年初迄12月23日止累計大漲40％，超過標準普爾500指數同期漲幅29％。

住宅建商不斷增加建案，部份原因是看到愈來愈多買家有置產能力，像Meritage Homes和MDC等大型建商也變換策略推出更多低價宅，目標鎖定財力較低的千禧世代。

像Meritage第3季推出新建案均價年跌4.4％同時，住宅訂單量卻大增24％，反映針對首購族的低價宅需求旺盛。

惠譽分析師博斯（Jonathan Boise）說，通常建商不斷把推案目標針對首購族的低價宅時，住宅均價卻持續下降，即反映建商在搶客戶。

低價宅有強勁需求而推高房市，刺激住宅建商之間併購活動。像Taylor Morrison在11月宣布，收購逾半業務在低價宅的William Lyon。預計這規模24億美元收購案在2020年完成。

市場預期利率維持低檔水準，表示明年房貸利率仍將低於2018年水準，繼續鼓勵更多買家進場。房貸機構房利美預測明年新屋營建將成長10％而重回衰退前高點。

但部份建商和專家懷疑今年房市興旺情況能否延續至明年。像惠譽預測明年新屋銷售將僅成長1.5％，低於今年的成長9％。

有建商認為勞動力短缺和政府對加拿大進口建材調高關稅等因素增加營建成本，讓他們難以在不漲價下推出低價宅。NAHB估計稅制因素讓住宅平均營建成本增加9,000美元。

(工商 )