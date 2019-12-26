軟銀鷹隊37歲老將內川聖一今（26）日與球團談薪，結果遭大砍1.5億日圓、減薪幅度達到38％，明年的薪資剩下2億5000萬日圓（新台幣6960萬元），僅續約1年，但有激勵獎金條款。
內川聖一已有19年日職一軍資歷，2010年球季結束行使自由球員（FA）權利，從橫濱海灣星隊轉到軟銀鷹隊，他也是日職史上第2位在中央聯盟、太平洋聯盟都拿過「打擊王」的球員。軟銀鷹在他加盟後，2011年起已拿下6次「日本一」（總冠軍），內川有一定程度的貢獻。
軟銀在2017年球季結束後與內川聖一簽下2年合約，今年他出賽137場，是近3年首次達到規定打席數，不過打擊率2成56、全壘打12支、打點41分，表現平平，因此被大幅減薪1.5億日圓，這也是他加盟軟銀鷹後首次被降薪。
其實內川聖一今年擔任一壘手的守備率達到百分之百、零失誤，生涯首次獲得「金手套獎」的肯定，不料卻被減薪38％，幾乎快要到達規定上限（40％）。內川說，這應該是球團對他的一種特別的「愛情」，明年是其職棒生涯第20年，會努力尋求回報。
(中時 )
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