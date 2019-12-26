才剛成立2年多，高雄熊快樂社區少棒隊一路過關斬將，在諸羅山盃國際少棒邀請賽低年級組（一到四年級），接連擊敗全國各少棒名校，勇奪亞軍，僅在冠軍戰敗給日本新潟JBC隊，寫下社區球隊史上最佳成績，甚至有小學四年級選手因表現太出色，被對手同場查4次身分，讓教練和家長都哭笑不得。

今年諸羅山盃共有241參賽創下史上新高，其中有15支國外球隊，低年級組共51隊，高雄熊快樂勇士籤運不佳，預賽首戰對上今年IBA軟式少棒冠軍代表隊的新竹關西少棒，接著又對上新竹六家、台中忠孝、新北正義等有規模的少棒名校。不過關關難過、關關過，最後成功闖進決賽，雖然以0比10不敵日本新潟JBC，抱回亞軍仍創下隊史最佳紀錄，也寫下社區球隊贏過少棒體育班的難得成就。

總教練楊博任為前兄弟三代象球員，他表示組社區球隊的用意就是讓孩子快樂打球，「小朋友很有資質，表現非常好，一周只有兩個半天的時間練球，我們隊上有7個教練，訓練過程和體育班不一樣，每位教練有負責的學生，因為練習時間少，所以效率很重要。」

小學四年級的莊子濬(右)身高已比其他同屆球員高十多公分，遭對手查驗身分4次。（鄧心瑜攝）

高雄熊快樂的選手都不是國小少棒隊球員，也因為社區球隊沒有場地練習，還特地借七賢國中的球場才得以訓練，此外莊子濬與王翊豪入選此屆低年級組最佳九人，其中莊子濬無論投、打、捕都表現出色，連對手都質疑是否超齡。

「對手認為子濬表現超乎同年紀水準，再加身材條件好，有一隊一場檢查4次，比賽中間檢查，結束後又再檢查。」莊子濬小學四年級身高就153公分，相比同屆其他孩子高了十多公分，對手一再質疑他是否符合參賽資格，讓教練和家長都哭笑不得。

陳偉殷與熊快樂社區少棒隊合影。（鄧心瑜攝）

(中時 )