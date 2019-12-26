前立法院長王金平26日現身國民黨新北市黨部，「歸隊」輔選黨內立委候選人，其間高呼口號「新北紅不讓，立院拚過半」。王金平日前堅持參選總統，與國民黨漸行漸遠，最後總統參選路找不到門票，不得不「隨緣」退選。國民黨為團結成最大力量，再找王金平輔選，但台北市議員羅智強不願沉默，感慨指出「司法的公平正義，魂歸何方？」

羅智強在臉書指出：「當王金平「歸隊」時，司法的公平正義，魂歸何方？國民黨可以鄉愿，羅智強不會沉默。」

羅智強強調：「不沉默需要勇氣，但一個人的勇氣，又是多少霸凌和挫折才能鑄造？」

據了解，前立法院長王金平現身國民黨新北市黨部，歸隊輔選立委候選人。但當大家喊著「韓國瑜凍蒜」的時候，王金平完全沒有喊口號。而被問到何時可能與韓國瑜同台，王金平說28日是否與韓國瑜同台輔選國民黨立委參選人黃韻涵，王金平已表示「同台機會不大」。

(中時電子報)