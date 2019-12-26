CTWANT 封面故事》直擊！文青女神遇上猴急男 陳綺貞深夜喇不停

44歲「文青女神」陳綺貞分手音樂人鍾成虎後，近日被《時報周刊》直擊深夜在街頭與一名中年眼鏡男忘情擁吻，事後更爆出其實這位眼鏡男是某銀行的林姓資深襄理，還已婚有2個小孩，氣得正宮嗆告陳綺貞妨害家庭、傷害配偶權與通姦3罪。

陳綺貞無端成小三，遭正宮嗆告通姦等3罪，事後她也透過經紀公司添翼音樂回應：「錯愕難過，因不知情而造成的傷害感到非常抱歉，與林先生已無往來，佔據大眾注意力感到抱歉，接下來會交給律師處理，將不再回應，謝謝大家關心。」

對於陳綺貞到底知不知對方已婚，外界看法不同，不過活動主持人兼謝忻好友陳沂就在臉書感嘆世界大概有兩套標準，「一堆人說陳綺貞如果知道對方已婚，怎麼會公然在大街上擁吻被拍？可是謝忻跟阿翔不也是在大街上接吻被拍的？」提醒大家交往前一定要身家調查，避免受騙上當。

而資深媒體人狄志偉也在臉書談到陳綺貞事件，推測陳綺貞應該是暈船暈很大，才會不顧玉女形象在公開場合接吻，「只能說現在紅男綠女談戀愛時，真的先看身分證、或者想盡辦法去對方家、要對方家的電話等等等.....才不會在不知情的情況下淪為介入別人的小三或小王。」

(中時電子報)