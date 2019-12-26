夜市抵用券配合延到2月底 3個半月使用327萬張 23:072019/12/26 中時 王玉樹 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 經濟部表示配合政策，夜市抵用券使用也將延到明年2月底。圖為日前經濟部中辦主任郭坤明(右)日前巡視花蓮東大門夜市攤商情況。(圖：取自經濟部) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因應國旅秋冬旅遊補助溫泉券使用期限延至明年2月底，經濟部今天表示，夜市券也將比照延到2月底。至於之後是否再延，會配合此秋冬旅遊補助政策。 夜市抵用券自今年9月16日推出後，經濟部啟動回收撥款機制，目前自攤商回收超過327萬張，整體回收率42％，估計帶動1.6億多元使用商機。 統計使用最縣市依舊是花蓮東大門，張數累積已40萬張。第二、三名為高雄六合、台中逢甲夜市。該部強調，夜市抵用券讓攤商業績平均上升三到四成，將繼續配合推廣。 (中時 ) #夜市 #2月底 #抵用券 #回收 #經濟部 也許您會感興趣 推薦閱讀 《經濟》前總統稱明年電費漲50％，經濟部這樣說 07:442019/12/23 財經 經濟部建公版機械雲 以智慧機械推動智慧製造 15:202019/12/24 財經 勞動部經濟部共同攜手 培訓青年成為產業新尖兵 15:542019/12/24 財經 高市環保局新款資源回收機進駐IKEA 回收送美食 15:562019/12/24 生活 經濟部領軍 打造公版智慧機械雲 17:222019/12/24 財經 經濟部領軍打造公版智慧機械雲 給產業送「子彈」 21:132019/12/24 財經 逛夜市驚見美腿氣質妹 屁股蛋露出 00:142019/12/25 生活 兆豐銀減碳有成 獲頒「經濟部節能標竿銀獎」 16:202019/12/25 財經 經濟部，撒謊部 04:102019/12/26 時論廣場 秋冬補助溫泉券 使用期延至明年2月底 17:062019/12/26 生活 財經熱門新聞 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 陳美伶：台灣養出兩隻獨角獸 - 財經要聞 - 工商時報 選前15天…小英又送大紅包！網諷：不是民調狂勝？ - 財經 都來自這家銀行！ 網推爆2019信用卡「超狂組合」 - 財經 大咖獨厚台積電！三星慘掉肥單爆大陰謀 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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