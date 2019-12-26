因應國旅秋冬旅遊補助溫泉券使用期限延至明年2月底，經濟部今天表示，夜市券也將比照延到2月底。至於之後是否再延，會配合此秋冬旅遊補助政策。

夜市抵用券自今年9月16日推出後，經濟部啟動回收撥款機制，目前自攤商回收超過327萬張，整體回收率42％，估計帶動1.6億多元使用商機。

統計使用最縣市依舊是花蓮東大門，張數累積已40萬張。第二、三名為高雄六合、台中逢甲夜市。該部強調，夜市抵用券讓攤商業績平均上升三到四成，將繼續配合推廣。

(中時 )