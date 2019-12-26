7歲的甄甄，出生時嘴唇就發紫，血氧濃度僅60％，原來她只有一個心房、一個心室，是先天性心臟病。心臟疾病是國人第二大死因，亦是兒童最常見的心臟問題，若未及早發現、治療，將成為威脅性命的不定時炸彈。
先天性心臟病的發生率約占新生兒的千分之8至10，許多孩子確診後就經歷了多次開刀，年紀輕輕就承受許多痛苦，更較一般孩子容易有心律不整的問題。
台大醫院小兒心臟科邱舜南表示，心律不整指的是不正常的心律，有些人會出現心跳過慢，甚至停跳的狀況；有些人則會因為心跳過快，心臟受不了。心律不整的症狀包括胸痛、頭暈、心悸，嚴重時甚至會猝死。
邱舜南表示，心律不整的高危險群除了先天性心臟病患以外，亦包括具有家族史、心肌病變，運動時暈厥者。若屬於良性的心律不整，不需特別治療，否則應透過藥物、心導管電燒、心率調節器的置放，確保心跳穩定。
中華民國心臟病兒童基金會1971年成立，為心臟病童提供自主、協助偏鄉孩子連結醫療救治等。在今日的記者會上，心臟病兒童基金會亦與Nu Skin共同為先天性心臟病病童送上禮物，並呼籲民眾重視心臟疾病，可透過心臟病篩檢，及早診斷、及早治療。
(中時 )
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