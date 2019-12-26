張善政說，花蓮人要以下架民進黨與現任立委蕭美琴為目的，集中火力支持最強棒「傅崐萁」，獲得鄉親熱烈迴響。（王昱凱攝）

新聞深喉嚨庶民列車今晚駛至花蓮，國民黨副總統候選人張善政受邀到場開講。張善政表示，花蓮人期待國道6號太久了，要以下架不做事的民進黨為目的，他還和鄉親約定明年返鄉花蓮投票，並與鄉親呼應，「你們知道要投給了誰吧，台下觀眾回應傅崐萁」！張說「這就對了」，坐在台上的傅崐萁也立即起身向鄉親致意！現場氣氛相當熱絡。

中天電視台新聞深喉嚨今晚7時半至10時在花蓮市區城隍廟開講，即便寒風陣陣仍吹不熄花蓮人熱情，張善政更讓現場氣氛嗨到最高點，引出花蓮人對於民進黨3年多來執政下的宿怨。

張善政提到，自己是學土木工程的，最關心的就是傅崐萁打通國道6號貫通環島公訴公路政見，民進黨不會做，就讓國民黨來做，找國際專家來評估，找出困難點並克服才是解決問題態度，而非像綠營只會推辭。

張善政還說，花蓮人不應該再忍，要全面團結下架民進黨，也要讓不做事的花蓮立委蕭美琴一起離開花蓮，集中火力將票投給最有能力的候選人。張善政問民眾知不知道他會投給誰，台下一呼百應答「傅崐萁」。張善政表示，就是這樣子，跟大家約好支持最強棒次。傅崐萁則起身接受鄉親熱情歡呼。

(中時 )