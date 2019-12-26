Q：為什麼醫生突然就宣布我得腎臟病，之前都沒有任何預兆？

A：腎臟在體內屬於協調者，負責過濾、排毒、代謝電解質等多元功能，一旦出問題，表現出來的症狀也很多樣，容易被誤會成其他問題，高雄醫學大學腎臟照護學系助理教授林明彥指出。

「腎臟病人通常合併多種症狀同時出現，」林明彥說，腎臟病沒有明確、固定的症狀表現。譬如常有人說水腫代表腎臟出問題，但不是每個腎臟病人都會出現水腫，有些人會出現呼吸喘或抽筋等，建議懷疑腎臟可能出問題時，最好先就醫診治做檢查。

Q：西醫說的腎，跟中醫說的腎相同嗎？

A：西醫的腎是單一器官，也就是位在下背部的兩顆腎臟，俗稱「腰子」，負責過濾、排毒、維持電解質正常及酸鹼平衡。

中醫的腎則包含腎臟泌尿及生殖系統，負責生長、發育生殖及老化，如果能把腎系統顧好，就會老得比較慢。

Q：吃中藥會洗腎？

A：在台灣，導致洗腎最大的原因是糖尿病，佔四成以上；第二是高血壓，禍首其實並非中藥。

而且，「中藥與中草藥不同，要分清楚，」具有腎臟專科及中醫師資格、經驗豐富的鐘文冠解釋，中藥多半經過炮製（一種中藥製作法），毒性多半已經去除，安全性高、不會傷腎；但未處理過的中草藥則不一定，所以最好找合格中醫師診治開藥較安全，不要隨便食用來路不明的中草藥。

目前證實含馬兜鈴酸類的中藥會造成腎傷害，台灣已禁用多年。

另外，鐘文冠也提醒，傳統中醫用藥如銅、金、鉛、汞等金屬藥可能傷害腎小管；蟲類藥物多為動物屍體，是腐敗蛋白質，腎臟功能差的人要小心使用。

Q：治腎病，一帖就有效？

A：坊間號稱「一帖就能有效降低腎指數」的藥，是真的嗎？「不用高估中藥，」鐘文冠覺得，一帖見效說法太誇張。他歸結30多年的治腎病經驗說，服用中藥後9～11個月療效才能最好，但一定要配合定期檢查。

Q：吃太鹹會傷腎？

A：目前並無證據顯示一般人吃太鹹跟腎病有關聯。《台灣慢性腎臟病臨床診療指引》提到，攝取過量鹽分跟氧化、壓力、發炎及內皮細胞功能障礙及血管硬化相關，也會造成高血壓，而高血壓是慢性腎病的第二大主因。

但如果你已有腎病，用鹽時請手下留情，清淡最好。因為慢性腎病的人體內排除鈉離子的功能受損，如果攝取過多鹽分會增加血壓、尿蛋白並促使腎臟惡化，千萬要小心。

Q：健康人如何避免，腎病找上門？

A：腎功能在40歲之後就逐年下降，除了先天腎臟功能有好有壞，林明彥認為，透過生活習慣改變，至少可以延緩惡化。

喝多少水才夠目前眾說紛紜，視個人的健康狀況、運動量、排汗及排尿量有所不同。（圖片來源：Pixabay）

譬如飲食少油少鹽、養成運動習慣、少喝汽水、可樂及加工肉品，因為其中所含的無機磷會全數被身體吸收，加重腎臟負擔。

Q：要喝多少水才夠？如果容易水腫的人該怎辦？

A：喝多少水才夠目前眾說紛紜，視個人的健康狀況、運動量、排汗及排尿量有所不同。基本上一天平均要喝2000cc的水，最好分散在一天多次補充，讓身體隨時不缺水。而且要小小口慢慢啜飲，水分才能輸送到全身。

通常慢性腎病的人不用特別限制水分攝取，林明彥說。但若患者因腎臟無法代謝水分出現水腫，就需要按醫生指示限定每日喝水量。

(中時電子報)