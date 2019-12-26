對於韓國瑜在政見會上批評反滲透法草案未跟在野黨討論，已逕付二讀，急於在31日前通過。但蔡英文趕快說還可以談，柯建銘找蘇嘉全說找在野黨協商一事，董智森痛批，反滲透法就是黑箱！

董智森在《觀點 - 小董真心話》指出，馬政府發生太陽花「反服貿」、「反黑箱」，但就是反對國民黨、反馬英九，最後說要訂「監督條例」，到現在也沒看到。

董智森痛批，反滲透法就是最大黑箱，「服貿」還開1百多場公聽會，反滲透法有開公聽會？根本不准討論就逕付二讀，民進黨執政，連討論權利都沒有！這甚麼垃圾黨？

韓國瑜說蔡英文是好人，董智森不贊成，蔡英文怎會是好人？他回憶，民進黨剛成立，只有7、8席，可以反對、可以討論啊，現在呢？還有民進黨立委1個人可以投4票啊！全程被錄影！不是講民主？

董智森說，反滲透法從頭到尾沒有坐下來談啊！當年一些歌手導演不是反黑箱？後來一群人跑去大陸，不是嗎？

(中時電子報)