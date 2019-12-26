我駐日代表處委託日本「一般社團法人中央調查社」，於11月15日至24日針對日本民眾，進行對於台灣之觀感的民調。結果顯示，7成多受訪民眾對台灣有親近感，並認為目前台日關係良好，認為台灣可信賴的受訪民眾也達6成以上。

調查結果指出，55％的受訪者認為台灣為亞洲地區最感親近的國家。78.1%受訪者對台灣有「親近感」，理由以「台灣人親切、友好」最多（77.6%），其次為「雙方交流歷史悠久」（46%）、「東日本大地震時對日本支援」（36.2%）。

63.1%的受訪者認為台灣「可信賴」，理由以「對日本友好」最多（66.6％），其次為「共享自由民主等價值觀」（53.7%）。

74.9%的受訪者認為「目前台日關係良好」，並有57.8%受訪者認為「台日關係將來會有發展」。

台日間最令人關切之議題以「台灣海峽局勢影響日本」為最多（36.2％），其次為「漁業問題」（9.3%）、「經濟上競爭關係」（7.2％）等。也有26.6%的受訪者認為雙方之間並無問題。

55.6%受訪者知道或聽過台日在自然災害或重大事故發生時互相援助，政府領導人並透過臉書或推特等，對雙方人民予以慰問。

54.4%受訪者知道或聽過台日間締結姊妹市與姊妹鐵路等交流協定。明年東京奧運，日本民眾所注目的我國體育賽事選手或隊伍為「棒球」（35%）、「羽球」（7.3%）。

57.3%的受訪者今後想去台灣，想去台灣的受訪者中，對台灣最有興趣為「飲食」（81.7%），其次為「史蹟與寺廟」（56%）、「自然風土」（51%）。

受訪者認為，今後台日雙方應加強之交流項目，最多為「觀光」（66.8％），其次為「經貿」（50.7％）、「文化」（35.7％）、「政治與安全保障」（33.6％）。

今後雙方青少年交流應推動之項目，最多為「體育」（49.1％），其次為「藝術文化」（46.7％）。

本次調查是以1000名20歲至89歲的日本民眾為對象。調查方法是，20至79歲採網路調查，80至89歲採電話調查。

(中時電子報)