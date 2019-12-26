財團法人台灣網路資訊中心今公布「2019年台灣網路報告」，推估全國12歲以上上網人數達1898萬人，全國上網人數首度破2千萬人、達2020萬人，上網率成長最多的年齡層為55歲以上的族群，顯示智慧型手機帶動中高年齡層上網。

調查也發現，台灣的高度網路普及率，已為經濟、社會、文化帶來新一波的發展動力與契機。然而，調查結果發現仍有1成民眾未上網，其中，在65歲以上占39％，南部地區占13.5％；若探究不上網的原因，包括不需要、對電腦不熟悉、沒興趣等，占比都超過2成以上；TWNIC表示，縮短數位落差的最後一哩，仍需集中於年齡與區域二項主要因素。

數位經濟活絡，調查同時發現，網購率未明顯改變，但社群力量內容媒體，卻讓網購的含金量增加，平均每人每月網購金額為2626元、增加208元，若以年齡區分，X世代即39歲至54歲，平均每月網購金額達3367元，較去年調查增加1127元。

政府大力推廣的電子支付，調查也同步公佈各家市占率，其中LINE Pay市話、手機電訪達50.8％，首度突破5成，第二名為Apple Pay達41.7％，第三名為街口支付，市占約18.4％。

對於臉書、LINE強勢進入台灣，甚至連行動支付市場也被外國強勢業者掌握，行政院政務委員唐鳳表示，台灣現在面對這個問題，其他國家也有同樣的狀況，可以透過資安法、網路治理等來改善，這個結構性的問題政府已著手在改善。

行動支付開啟新網路商機，不過，TWNIC認為，網路經濟服務環繞更高資安風險，更需使用者信賴，調查發現即使已是行動支付的使用者，仍認為便利性有提升空間。

值得留意的是，台灣多數網站依舊存在基本漏洞，主要是台灣大型企業、中小企業等網站數量眾多，不一定每個系統都經過嚴謹的檢測，更因為外包品質難以控管，網站隨時有被攻擊的可能；值得注意的是，擔心網路詐騙及個資外洩是台灣網路使用者最關切的安全威脅，但對於資安付費防護的意願卻仍低。

東森購物網暨香港草莓網執行長楊俊元表示，網路業者比政府還擔心資安問題，只要有一個案例外洩、經媒體報導，生意恐怕影響1個月，這也是為什麼東森每年投資幾千萬做防護，只有資安防護做得好、像銅牆鐵壁般，才能降低資安被攻擊成功的機會，但中小企業恐怕無法有這麼高金額的資安防護投資。

(中時 )