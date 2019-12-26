巨星來了！「2020台灣燈會」在台中創下史上最長燈會展期！台中市纖維工藝博物館特別邀請「蜘蛛人」、「石虎」兩位巨星加入「2020年台灣燈會」的歡迎行列。即日起，纖維工藝博物館的廣場自夜間6點到10點，將為二位巨星營造纖維主題的光環境！

蜘蛛是自然界最強的編織高手，蜘蛛絲也是自然界中最強韌的纖維之一，各種蜘蛛網不但具備捕獵的功能，又像編織品般的繁複美麗，令人嘆為觀止又不可思議。而在電影中的蜘蛛人是打擊犯罪的英雄，經常飛天遁地，能輕而易舉跳上屋頂。即日起，蜘蛛人也跳上纖博館近6公尺高的屋頂，俏皮的彈出發亮的蜘蛛絲，結成閃閃發光的蜘蛛燈網。

纖博館表示，希望藉著正義蜘蛛人的高人氣，邀請大家認識纖維館，也邀請大家參與即將到來的「2020台灣燈會 璀燦台中」盛會。

花博超人氣吉祥物-石虎，自去年現身在纖博館廣場，就成為纖博館最顯眼的地標。為了邀請民眾參加台灣燈會，纖博館特別邀請知名竹藝創作者徐暋盛，配合6公尺高的石虎製作2.4公尺高的大型竹燈籠，不但提前帶來元宵春節的氣氛，更預告「2020台灣燈會 璀燦台中」的到來。提著竹燈籠的石虎，在夜裡童趣又精緻，再度成為纖博館旳打卡熱點。

另外，為宣傳台灣燈會，纖博館特別製作限量版的燈會祈願卡，只要書寫祈願卡並且跟大廳的聖誕樹拍照，打卡上傳纖博館粉絲頁後就可以得到限量棉質小提袋1個。「2020年台灣燈會」將於2020年2月8日至2月23日在台中市盛大登場，主展區在后里馬場及森林園區，精采可期。

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