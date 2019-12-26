2019年可謂獨角獸崛起的一年。根據研究機構CB Insights最新統計顯示，截至2019年12月，全球獨角獸企業多達430家。大陸互聯網服務公司字節跳動、叫車平台滴滴出行，與美國電子煙製造商JUUL Labs，為全球前3大獨角獸企業。

報告顯示，全球430家獨角獸企業合計估計達1.33兆美元，其中估值破百億美元的「十角獸」（decacorn）企業更多達28家。

字節跳動以750億美元的估值，穩座全球最大獨角獸，排名第二的滴滴出行估值為560億美元，JUUL Labs以500億美元的估值緊接在後。 目前全球僅有6家估值超過200億美元的「20倍獨角獸」。除了上述3大獨角獸，還有美國 線上付款新創公司Stripe（估值352.5億美元）、度假租屋網站Airbnb（350億美元），與太空探索科技公司（SpaceX）（333億美元）。

以國家別來看，美國的獨角獸企業多達221家，數量傲視全球。大陸目前有101家獨角獸，英國有22家，印度19家，韓國10家。

2019年的獨角獸企業家數創紀錄新高，而且不少公司獸估值剛剛好達到10億美元的獨角獸門檻，引發外界質疑估值可能灌水。

對此CB Insights執行長桑瓦爾（(Anand Sanwal）表示，許多企業公開承認，如果能讓估值達到10億美元，就能吸引人才與合作夥伴。

儘管如此，Scenic Advisement投資長Jane Leung表示，2019年全球獨角獸企業激增仍屬罕見，5年前市場看不到這種規模的企業。

Leung指出，自2008年以來，大量資本流進私募市場，帶動獨角獸激增。在全球金融危機之後，渴求收益的投資人將巨額資金轉進私募市場，催生全球獨角獸企業。

(工商 )