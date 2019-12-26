黑田東彥：若通膨目標受威脅 將進一步寬鬆貨幣 23:042019/12/26 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本央行（日銀）總裁黑田東彥26日表示，若邁向2％通膨目標的動能遭到威脅，央行將毫不猶豫地進一步寬鬆貨幣。日本央行上周決策會議宣布貨幣政策維持不變，短期利率目標維持在負0.1％，10年期公債殖利率目標為0％，同時維持日本經濟將溫和成長的評估。 (工商 ) #目標 #貨幣 #日本 #央行 #日本央行 也許您會感興趣 推薦閱讀 跟進UBER 滴滴明年進軍日本外賣 04:092019/12/22 全球財經 觀念平台－匯率穩定vs.金融發展 04:102019/12/23 產業特刊 西非貨幣聯盟單一貨幣Eco 明年上路 04:102019/12/23 國際大事 數位貨幣競賽 陸有望拔頭籌 04:102019/12/24 焦點新聞 時隔18年 陸解禁日本牛肉 04:102019/12/24 財經要聞 去日本千萬別穿！一眼被認出觀光客 10:482019/12/24 生活 《國際金融》日銀10月會議記錄：拚經濟，部分官員主張與政府密切合作 12:502019/12/24 財經 台灣優米奪日本金獎肯定 謝美國獲農委會表揚 14:562019/12/24 生活 《國際金融》黑田東彥：若通膨目標受威脅，將果斷放寬政策 14:322019/12/26 財經 家裡蹲25年沒出家門 曝恐怖近況 14:442019/12/26 搜奇 財經熱門新聞 都來自這家銀行！ 網推爆2019信用卡「超狂組合」 - 財經 台積電殺完會怎樣？美5大咖驚爆最後結局！ - 財經 大咖獨厚台積電！三星慘掉肥單爆大陰謀 - 財經 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 撐不過脫歐英企倒一堆 陸企撿便宜 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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