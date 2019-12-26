日本央行（日銀）總裁黑田東彥26日表示，若邁向2％通膨目標的動能遭到威脅，央行將毫不猶豫地進一步寬鬆貨幣。日本央行上周決策會議宣布貨幣政策維持不變，短期利率目標維持在負0.1％，10年期公債殖利率目標為0％，同時維持日本經濟將溫和成長的評估。

(工商 )