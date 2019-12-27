2019年是青年行動主義風起雲湧的一年，美國有線電視新聞網（CNN）選出今年推動變革的5位亞洲青年，當中包含台灣「婚姻平權大平台」的組織經營專員翁鈺清。

CNN報導，24歲的翁鈺清17歲就開始爭取LGBT（男女同志、雙性戀、跨性別者）權益。她曾參與街頭運動，設法提高大眾對LGBT族群的支持與認識，有時活動會進行數小時，反對LGBT的團體可能就在一旁。

立法院今年5月17日三讀通過同性婚姻專法後，台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化國家。立院敲下議事槌的那一刻，群眾爆出如雷歡呼聲，有些人當場喜極而泣，翁鈺清也不例外。

翁鈺清說：「我感到非常滿意，我感覺，哇！我們做了一件非常好的事。」不過，對翁鈺清來說，最棒的是她在同婚合法化後，開始收到同性伴侶寄來的結婚喜帖。

翁鈺清說：「人們越來越能接受LGBT人士，我們是亞洲第一，我對我的國家感到非常驕傲。」

報導指出，雖然仍有許多工作有待完成，尤其是在鄉村地區，酷兒青年獲得資源和支持的管道較少，但2019年出現了時代正在改變的跡象。

除了翁鈺清，CNN選出的5位亞洲青年包括在香港區議員選舉中勝選的23歲泛民主派人士仇栩欣（Jocelyn Chau）、12歲的印度氣候倡議者潘迪（Ridhima Pandey）、22歲的南韓女權運動者梁智惠（Jihye Yang，音譯），以及24歲的緬甸言論自由倡議人士葉懷斐翁（Ye Wai Phyo Aung）。

(中央社)