碳排放是全球危機，它會導致空氣污染、酸雨、全球暖化、氣候異常等人為災難，其中公路運輸造成的碳排放，僅次於火力發電。在歐洲，運輸佔人為二氧化碳排放總量的近30％，其中72％就是公路運輸造成(剩下是航空運輸)。雖然改用電動車是一種方法，但是目前卡車、公共巴士車這種大馬力、長距離的大車輛，電動化的版本仍然有困難，於是瑞士洛桑聯邦理工學院（EPFL）的團隊，發明一種「廢氣捕集裝置」，多數的廢氣都由車子自己收集並儲存，這可大幅降低燃油卡車的排氣量。

Eurek Alert報導，EPFL為燃油卡車提出一種減低廢氣的方案：自己的廢氣自己收。這聽起來很不可思議，但是他們確實設計了一整套的系統，將卡車排出的廢氣都收集到車頂的空間裡，過程可以壓縮並液化，所以不會很佔空間。當卡車到休息區或是加油站時，可以把這些濃縮的液化二氧化碳廢氣，交給休息站的工作人員保管，再由相關產業來後續利用這些二氧化碳。

洛桑理工學院納沙泰爾校區的溫蒂·昆恩（Wendy Queen）領導的團隊開發了這套系統，他們結合了好幾種技術來捕獲二氧化碳，首先排氣管會接上一段冷卻系統，將水與氣體分離，再利用變溫吸附系統(TSA)，可以使用專門設計用於吸收二氧化碳的多孔金屬有機骨架(Metal Organic Frameworks,MOF)，將二氧化碳與其他氣體(主要是氮氣)隔離。要是金屬有機骨架的二氧化碳飽和，就將其加熱，以便可以從其中提取純淨的二氧化碳。

二氧化碳再被壓縮機給濃縮，並壓縮成液化狀存儲到壓力罐中，這些壓力罐可以安放在駕駛室的頂部，當車輪到休息站之後，車輛在加油的空檔，可以再把這些二氧化碳給卸下，安裝空的壓力罐。

團隊表示，1公斤的燃油(汽車或柴油)大約上會產生3公斤的二氧化碳，但是液化二氧化碳的空間很小，所以不佔空間，整個二氧化碳捕集、濃統的裝置，都可以集中在一個直徑2公尺x0.9公尺x1.2公尺的裝置裡進行，並且轉換過程不涉及任何能源損失，僅10％的二氧化碳無法回收。

當被問到捕集二氧化碳過程中的能量要如何取得，科學家說，可以利用引擎的廢熱。

該系統理論上可以應用在所有的大卡車、公共汽車甚至輪船，而且它可以改裝到現有的卡車身上，使原本汙染量很大的卡車，立即變成環保車輛，可以和電動車進行相輔相乘。

(中時電子報)