桃園璞園26日遭遇聯盟龍頭台啤的上半場表現荒腔走板，竟在上半場只拿13分，改寫SBL史上半場得分新低紀錄(舊紀錄是16分)，也讓璞園總教練麥班達賽後大嘆，「球員感覺還在過耶誕節，上半場竟然送給對方大禮，我們只能回去檢討！」

可是攤開璞園上半場的數據，出手40次只進6球，包含三分球竟然誇張到投16中0，就連罰球也是4罰中1，愛德與施顏宗各拿6分，李啟瑋1分，難怪會改寫史上半場得分新低紀錄，台啤光是洋將巴克利，上半場就個人獨拿13分。

幸好璞園下半場及時振作，下半場變成投40中23，投籃命中率高達5成75，含三分球投15中6，罰球則是7罰全進，表現簡直判若兩隊，最後以72比82的比分小輸台啤10分，也讓台啤的開季6連勝，可說拿到相當輕鬆寫意。

「我想我們就是單純投不進，就看上半場三分球投16中0，很多出手都是大空檔，可是偏偏投不進，」麥班達說，「老實講，我真的不知道我們打破半場得分新低，但我想這種紀錄到了10年之後沒人記住，我感覺輸球才是最糗的。」

至於對手怎麼想呢？台啤總教練周俊三賽後表示，為了備戰璞園，賽前做了很好的防守布陣，璞園上半場的三分球出手幾乎都有對到，「我想除了對方手感不好，或說我們的防守太好，應該是兩者皆有，也都可以算是相當合理的解釋。」

但從更現實的狀況來看，還在遲遲等待「新台灣人」戴維斯下半季傷癒復出的璞園，上半季將跟九太都用單洋將應戰，光在內線高度與身材上面，還沒打就輸了對方一截，光用培養本土戰力當作藉口，恐怕是越來越難說服球迷或觀眾了。

(中時 )