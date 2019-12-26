新竹市1名男子本月21日向警方報案，指其王姓妻子離家後即失去音訊，報請協尋，結果1名吳姓男子26日向警方自首，指其在24日即因金錢糾紛殺害與他發生婚外情的王女，並在伴屍1天多後將屍體丟棄在新竹縣市交界處，警方昨晚已尋獲遺體，全案正深入偵辦中。
據了解，現年42歲的吳姓男子與43歲王姓人妻是同事關係，兩人在1年前即發生地下情，兩人近期疑有1筆20餘萬元的債務，吳男不滿王女不斷追討而發生多次爭吵，24日耶誕夜兩人又為此事起口角，吳男一氣之下拿起電擊棒將王女電昏。
吳男之後還不放手，再以棉被將王女活活悶死，並將其身上衣物脫去後以大型塑袋將屍體打包放在住處，其在伴屍1天多後，將屍體載至新竹市與新竹縣竹東鎮交界的柯湖路一帶丟棄。
而吳嫌在棄屍後，受不了良心譴責，昨天下午向警方投案，指自己在耶誕夜酒後將王姓女友殺害。
警方隨即至棄屍地點尋獲遺體，並經身分比對，發現死者即是21日被通報失蹤的王姓女子。而王女的丈夫獲知後，更是不敢相信與自己感情正常、平日並無異狀的妻子竟遭人殺害 棄屍，心情難以平復。而全案正由檢警深入調查中。
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(中時 )
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