國民黨總統候選人韓國瑜近日參加吳宗憲、吳姍儒（Sandy）主持的中天節目《小明星大跟班》，26日晚間播出，來賓之一的造型師林國基犀利提問：「我要問韓市長，每個人都說你是草包，你怎麼解釋？」韓國瑜聞言真摯回應：「我根本不在乎，聰明有一百多種，王永慶也是一種，香蕉（藝人來賓）的才華也是一種，但是有一種聰明很重要，認為自己不聰明，也是一種聰明。」

吳宗憲非常贊同，「人家罵你是草包，你生氣是因為你真的是草包；但你不是草包，何必想太多。」來賓之一的香蕉也吐露自己煩惱，原先下巴突出的他做了矯正手術，他詢問韓國瑜如何調適對外貌的在意，韓國瑜霸氣回應：「男人無須過度在意外貌，內在氣魄才是最重要的事，男人內在要有頂天立地的氣魄，一切不在外貌，而是內在。」

韓國瑜參加《小明星大跟班》。（中天提供）

吳宗憲還幽默地說：「韓市長是全世界最黑的男人，太辛苦了，他今天來這裡，才知道台灣還有很多歡樂的地方。」韓國瑜也許下承諾，希望為台灣影視圈建立一個更好的環境，「大家的才華一定要放射出去，台灣現在這些文創、電視、電影人才太重要，但錢都被泰國曼谷賺走，要把錢重新找回來，這條產業鏈一定要爭取。」

(中時 )