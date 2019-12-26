對於謝長廷在臉書暗示，在餐廳遇到韓國瑜一事，韓辦回應，韓國瑜進包廂，根本沒看到謝長廷，事先也不知情，事後店家才說謝長廷也在同家餐廳用餐。

謝長廷晚間在臉書表示，在餐廳寫文章時，突然看見7、8位隨扈進來，服務生向他做鬼臉，並比了一下子頭，「哇，説草率真的草率到」，暗示他在餐廳遇到韓國瑜。

據了解，謝長廷晚間在台北市天香樓吃飯，韓辦說，韓國瑜當時走進包廂，根本沒看到謝長廷，事先也不知情，事後店家才告訴韓國瑜，謝長廷也在同家餐廳用餐。

謝長廷晚間在臉書撰文抒發他對韓國瑜在政見會的表現，對於韓國瑜說「民主進步黨」的名字是林正杰取的，謝不以為然，強調「民主進步黨」是他（謝）提出來的，因此對於一個要選總統的人，擅改民進黨黨史，講話草率。

謝長廷最後說，在餐廳寫完這文，突然看見7、8位隨扈進來，服務生向他做鬼臉，並比了一下子頭，蘇貞昌？服務員搖搖頭，哇，説草率真的草率到！暗指韓國瑜也到同家餐廳用餐。

不過韓辦澄清，韓國瑜事先不知道謝長廷在場，也沒看到謝長廷，店家事後才告知！

(中時電子報)