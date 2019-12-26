大林鎮運動綠廊是大林重要的景觀綠地，長期以來由大林鎮公所編預算並由2個民間單位認養維護，大林鎮長簡志偉表示，今年發現綠廊產權為縣府所有，卻由公所編預算維護，不符合管用合一的精神，因此明年預算已刪除此筆，希望縣府及管理單位依權責自行管理。嘉義縣教育處則表示，若設施有所損壞，公所可向由代管機關向縣府申請經費。

大林運動綠廊原是平林國中預定地，長期閒置，後來興建壘球場及人行自行車道，並栽種草坪及樹木，由民間社區認養與維護為主，大林鎮公所、嘉義縣政府支援與監督為輔，是不少大林人日常的休閒場所。

大林鎮簡志偉鎮長表示，綠廊的產權屬縣府、管理者則是大林國中，且縣府與中林社區和慢壘協會簽約認養綠廊，與公所沒有直接關聯，卻由公所長年編列6萬元預算支付維護費用，不符預算編列精神，因此盼能由縣府支出預算，但行文縣府至今仍無下落，若縣府坐視不管，公所為了鎮民權利，仍會撙節開支，撥錢維運。

教育處副處長李美華說，縣府收到公文後，9日已向代管單位以及認養單位表示，若有設備需要維護，經費可由代管單位（大林國中）向縣府申請，會再發文通知公所。

(中時 )