前國安局秘書室主任劉家麒去年年初邀請媒體餐敘，爆發濫用公款事件，士林地檢署今天下午約談劉，以及另外2名黃姓、杜姓內部人員，晚間10時許，檢察官依《貪汙治罪條例》諭令劉6萬元、負責核章的黃男1萬元、報帳的杜姓科長6萬元交保。

檢廉指出，劉家麒去年1月間邀請三立電視台跑國安局路線的主管餐敘，特別選在電視台附近的「古拉爵」餐廳，但受邀的主管以臨時有事為由，無法參與，直接「放鳥」國安局，且電視台也沒有派其他人參加，劉等人卻留在餐廳繼續用餐，並將2000多元的餐費報帳核銷。

依照國安局內部規定，受邀的人員如果沒有參加，等於餐費非公務之用，國安局內部人員用餐，依規定無法報帳核銷，但在場的杜男仍填單，經黃核章，劉等3人已涉嫌違反貪汙治罪條例，士林地檢署今下午約談劉等3人以及3名證人到案說明。

廉政署日前接獲檢舉展開調查，而劉則因事件爆發遭調職，爆發內鬥的傳言，經國安局政風人員約談後，今下午劉等3人配合到地檢署向檢察官說明，當天用餐人員除了劉、黃、杜以外，還有秘書室人員和司機等5人，晚間檢察官複訊後對劉等人諭令6萬元交保，並漏夜約談其他證人。

(中時 )