就在美國海軍向國會報告艦艇數量已被大陸超越後，美國防部卻計劃在2021至2025財年內刪減40%的柏克級導彈驅艦建造預算，並計劃在未來5年內縮減近1/3的導彈巡洋艦。這將使得目前海軍艦艇總數由293艘減少到287艘，距離《2018年國防授權法》所訂定的355艘戰艦的目標將漸行漸遠，與共軍艦艇數量差距也更加擴大。美國防分析師說，這計劃看了讓人「背脊發涼」。

據《防務新聞》報導，美國防部已向白宮提出計劃，在2021至2025財政年度削減40%的柏克級Flight III型驅逐艦建造預算，大約是94億美元，佔整體艦艇建造預算的8%，如此將使得新建12艘柏克級的數量減少5艘。另外，計劃中還包括在2025年前將提康德羅加級導彈巡洋艦數量，從去年預算中提列的13艘減為9艘。

如此一來，這份預算備忘錄指出，五角大廈將把海軍艦隊規模從目前的293艘減少到287艘，這與《2018年國防授權法》中的355艘目標形成鮮明的反差。

報導說，雖然海軍才與川普政府高層確認了355艦的目標不變，但顯然這份計劃提供了一定的空間讓海軍重新定義艦艇。文件中指出，要在2030年前實現355艦的計劃，包括有人和無人艦艇，國防部應提交立法建議，重新定義戰艦的意義與計算方式。

根據美國國會研究處的數據，2020年海軍每艘驅逐艦的平均成本為18.2億美元。

圖為美國海軍萊特灣號提康德羅加級導彈巡洋艦，這型戰艦已漸趨老舊，部署與維修成本不斷升高。美海軍計劃在5年內讓部份提前退役，服役數量從13艘減為9艘。（圖／美國海軍）

報導說，提康德羅加級巡洋艦目前海軍最大的水面戰艦，但因漸趨老舊，維護愈來愈困難。去年海軍提議在刪除未來3年內數艘導彈巡洋艦的更新計劃，並在2022年讓3-4艘巡洋艦提前3-7年退役，主要目的是節省艦艇部署與維護的開支。

報導指出，雖然海軍官員一再重申355艦是國家政策，但幾乎沒有實質達成此一目標的計劃，國防諮詢公司分析師也認為，縮減艦隊規模的計劃表明，國防部根本不願意將資源用於發展艦隊。而如果要採用無人艦艇這些尚未經驗證的技術，需要冒相當大的風險。另一位分析師說，「砍掉海軍艦隊就像砍掉老鷹(美國)的一隻爪子，聽起來讓人背脊發涼。」40多年來的經驗顯示，這根本行不通的。

(中時電子報)