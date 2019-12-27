成千上萬民眾今天在印尼亞齊省各地萬人塚聚集，共同悼念2004年南亞大海嘯喪生的親友。這場15年前禮節日（Boxing Day）發生的事件，是全球史上最嚴重的自然災難之一。

在大亞齊縣（Aceh Besar）一處長滿草的空地，罹難者家屬和親人祈禱、灑下花瓣並安慰彼此。這塊土地下至少有4萬7000名死者長眠。

65歲的努哈雅提（Nurhayati）也在追悼人群中，她在大海嘯失去最小女兒。她邊啜泣邊告訴法新社：「我每年都會來這裡，因為我非常想念她。她當時只有17歲，才剛開始上大學。」

努哈雅提還說：「15年已過去，但即使是現在，每當我一看到海，就算是在電視上，我都會發抖，感覺好像很快會湧來一股巨浪。」

以穆斯林居多的亞齊省（Aceh）2004年12月26日遭規模9.1海底強震襲擊，單在當地就造成近17萬人死亡，地震引發的巨大海嘯更擴及環印度洋其他國家，甚至遠達非洲的索馬利亞，再奪走5萬條人命。

這場大災難也摧毀亞齊省大部分地區，造成約50萬人無家可歸。

南亞大海嘯發生時，伊克拉穆拉（Muhammad Ikramullah）只有13歲。他的雙親和弟弟罹難，至今仍未找到遺體。

多年來伊克拉穆拉在不同家庭生活，和親戚或父母的朋友居住，直到能夠自立。如今已28歲的他說：「我仍感受到創傷。我想我永遠不會忘記發生什麼事。」

(中央社)