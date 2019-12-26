國民黨總統候選人韓國瑜遭爆「新莊王小姐」600萬元風波，接著夫人李佳芬沒有出現伴隨，立即有名嘴天天捕風捉影，喧渲染兩人夫妻關係受到影響；對此，台北市議員王世堅日前上政論節目，也附和議題自嘲很會寫「悔過書」，範本可供韓國瑜參考，引發一陣笑聲。

日前，國民黨台北市議員羅智強指出，「網軍的作用，就在於設定議題。韓國瑜出了小狀況，網軍就可以無限放大；蔡英文辯論說謊、政見跳票，網軍則可以轉移焦點」，一語道破1450網軍操作議題的卑鄙技倆。

「黑嬰兒」是民進黨網軍踢到鐵板、綠媒新聞台政論節目踢到鐵板，不敢再拿來說嘴；不過，「新莊王小姐」購屋事件，資金中，有600萬元來自於韓的投資還款。民進黨網軍、綠媒新聞台便無限放大話題，利用「眾口鑠金」抹黑、抹黃韓國瑜。連夫人李佳芬沒有出現同台，也加油添醋成夫妻不和了。「扶龍王」王世堅也趁機虧一下。

那到底李佳芬知不知「韓國瑜投資LED，欠新莊王小姐六百萬」一事？網路節目主持人黃暐瀚親訪李佳芬，李佳芬回應指出，她本來就知情，並非週刊爆料才得知。並她指出，挺韓遊行前一天，她與韓國瑜在高雄，倆人還一起討論要不要一起出席遊行。由於遊行當天，在台南天后宮有一場重要活動，倆人協調後決定由李代替韓出席。李佳芬當天除了台南的活動，還有北上繼續其他的行程，隔天也去台中幫「韓家軍」、台中第1選區立委候選人林佳新站台。

經李佳芬澄清後，民進黨網軍、綠媒新聞台是否到此為止？不得而知，反正利用枝微末節「黑韓」在總統大選投票日前是不會停止的。

(中時電子報)