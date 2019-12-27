左起陳德勝、台船董事長鄭文隆、合作金庫總經理陳世卿唱得賣力。圖：張佩芬

中國驗船中心董事長謝謂君(中)與聯興國際董事長洪英正(右)也參加歡唱行列。圖：張佩芬

右起日本海事協會前台灣公司總經山口欣彌與現任總經理河上淳一練了不少中文歌，也能拚場。圖：張佩芬

德翔海運向台灣國際造船公司訂造的六艘1,800箱（20呎櫃）貨櫃船，將於本月27日舉行命名與交船典禮，26日晚間的前夜祭，德翔董事長陳德勝與台船董事長鄭文隆帶頭領唱，尬場拚歌。鄭文隆透露，船隻建造期間雙方不免堅持各自立場，關係緊張，現在船造好了，所有曾經凝結的緊張氣氛自此煙消雲散。

鄭文隆與陳德勝都是國台語雙聲帶的唱將，台船總經理曾國正與德翔總經理涂鴻麟也都不遑多讓，合作金庫總經理陳世卿的夫人張秀美是新船命名人，陳世卿帶來的合庫主管，也都有職業歌手水平，日本海事協會前台灣公司總經理山口欣彌與現任總經理河上淳一練了不少中文歌，拚場氣勢十足。

現場氣氛熱絡，中國驗船協會董事長謝謂君、聯興國際董事長洪英正、德翔董事吳尚鷹等輪番上台，唱到菜已出完還欲罷不能，真正是賓主盡歡。

海運界慣例，前夜祭是由船東作東，交船典禮後的午宴由造船廠作東，新船命名夫人則是新船的教母。

（喝酒不開車、開車不喝酒、禁止酒駕）

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