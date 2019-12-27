新北市永和警分局中正橋派出所警員邱柏偉於日前擔服備勤勤務接獲劉姓民眾報稱忘記機車停放何處向警方求助，員警受理後調閱沿線路口監視器搜尋，迅速找到機車停放地點，順利尋回機車。

警員邱柏偉受理報案後見劉姓車主急得滿頭大汗，即先安撫他的情緒，據劉男告知自己是來福和橋下桌球場運動，因為聽說永和區的門牌和道路很複雜，特別記下自己的機車是停在永福橋附近而且又有橫移門這兩個特徵，運動結束卻爬錯樓梯到福和橋下導致遍尋不著機車，也只記得機車停在某個有福字的橋附近而且還有橫移門，詢問路人才知道永和區原來有福和橋和永福橋都符合這個特徵，劉男當下不知所措，所以才趕忙請求警方協助。

員警詳細詢問劉男到達永和的時間、地點，詳細詢問從台北市到永和的路線後，著手調閱監視器畫面，從劉男的行徑軌跡判斷機車應停在永和區福和路永福橋附近，立即前往附近查看，果然就在員警努力的逐車尋找下，終於找到機車，劉姓民眾到現場後確認其車輛無誤，高興得連聲稱謝，非常感謝警方找到他的機車，並表示因對附近環境不熟悉，才會誤認停車位置，對警方耐心調閱監視器的協助表達感謝。

永和警分局提醒，車輛停放於商圈、路口易致忘記停放地點，民眾可將車輛停妥後，以手機將附近建物或路段拍照留存，以免忘記停放地點。

(中時 )