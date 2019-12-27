內政部25日下午召開歸化國籍高級專業人才審查會，通過專長生物科技醫藥研發及幹細胞治療等專業的馬來西亞籍張先生等8位高級專業人才，歸化我國國籍。自2016年12月21日「國籍法」修正施行迄今，累計已有119名高專人才歸化我國，其中今年創下新高，共有54人歸化。

內政部統計高專歷年通過人數，其中2017年有13人歸化、2018年有52人、2019年人數最多，共有 54人，統計國籍法實施以來，已有119人完成歸化。

內政部表示，本次通過審查的高級專業人才共計8名，包括教育領域3名、醫學領域3名、經濟領域1名、科技領域1名。其中馬來西亞籍張先生不但在幹細胞研究方面表現優異，更發現臨床上用於治療絛蟲感染症的氯硝柳胺（Niclosamide）可「老藥新用」，其全新用途可用於抑制血小板凝集反應，藉以達到預防血栓症相關疾病。此一重大發明獨步全球，不但嘉惠國人健康，更使我國在國際醫藥界占有一席之地。

另外馬來西亞籍陳先生研究領域為化學生物學及生醫分析，其研究表現傑出，曾獲得2018年科技部吳大猷先生紀念獎、2016年中國化學會(台北)傑出青年化學家獎、2016年水木化學文教基金會傑出青年化學家獎、2015年國立清華大學傑出新進人員研究獎等重要獎項。陳先生的研究具前瞻性及新穎性，有助提升我國相關學術研究水平及國內生醫產業發展。

此外，印尼籍王先生同時為大學醫學系助理教授及內科部主治醫師，專精於糖尿病及甲狀腺疾病之研究。王先生不但臨床服務盡心照顧病患，深獲醫界及病患肯定，於教學研究領域也深具貢獻。

(中時 )