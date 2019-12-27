這名網友的烏克蘭金髮辣模前女友，不僅有模特兒身材，豐唇也頗有好萊塢女星安潔莉娜・裘莉的味道。（照片來源：PTT）

「你敢PO女友上來嗎？」，PTT表特板（Beauty）前陣子興起這項挑戰活動，許多鄉民紛紛「勇敢」獻出女友美照參加。其中最猛的一位，宣稱曾與烏克蘭、俄羅斯女生交往，並曬出烏克蘭金髮辣模前女友照，「金絲貓女友照」一出，眾鄉民全部下跪，一致表示：「真 台灣之光」、「這系列只剩akira（林志玲老公）能打倒你了」。

這名網友表示，因為工作的關係，曾經跟烏克蘭和俄羅斯的女生在一起過，他PO出的照片是烏克蘭籍的前女友，擔任模特兒，之前來亞洲工作時認識的。兩人交往一段時間，因為自己常出差，女友工作時間也不是很穩定，後來她回烏克蘭就分手了。

網友的烏克蘭籍前女友，是標準金髮閉眼的「金絲貓」，模特兒火辣身材不說，還擁有性感豐唇，頗有好萊塢女星安潔莉娜・裘莉（Angelina Jolie）的風情。

鄉民看到照片大為震撼，一致表示「已跪」、「請收下我的膝蓋」、「真 台灣之光」、「這我真的只能說跪著羨慕你」、「暗 台男之光!!!!」、「這去拍電影當女主角都可以了」、「一個比一個猛 我真的開始相信鄉民真的有30CM」、「這系列只剩akira（林志玲老公） 能打倒你了」。

鄉民也貼出合照，證明不是「唬爛」。（照片來源：PTT）

(中時電子報)