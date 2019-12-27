鴻海創辦人郭台銘21日出席永齡健康基金會與台大永齡健康研究院活動時提到，這次赴美有去拜會量販業巨擘好市多（Costco）總公司，並透露今年夏天在上海開業後人潮擠爆的Costco第一家中國分店，原本鴻海想要與Costco總公司合資，後來因故沒有進行。

郭台銘並未提到拜訪Costco總公司的其他細節，但由於Costco上海店土地是鴻海集團提供，鴻海等於是房東，而且郭董近期幫土城三峽選區的郭家軍立委站台時，又提到要找Costco來設點，不禁引發外界聯想，鴻海集團是否有意重新進入零售業。

郭董21日在致詞時說：「最近協助好市多Costco在中國大陸開了第一家店，我這次到西雅圖，跟他們副董事長聊了一下，這家店是我們幫它設計、規劃、蓋的。」

「本來是我們合資，後來談的時間太久，它的董事長離開了，就沒有談下去，但我們還是幫它蓋起來了。」

郭台銘也說：「他（Costco副董事長）說，（上海店）每天早上生鮮豬肉或牛肉，9點鐘開門，10點鐘就搶購一空，就是在大陸上也非常注重食品安全。」

Costco中國首家店土地 原本是富士康旗下企業工廠

中國新聞媒體「第一財經周刊」9月曾報導，8月在上海市閔行區開幕的Costco中國第一家門市所在地，原本是鴻海富士康集團旗下企業漢陽光電的工廠，而鴻海富士康就是Costco門市進入中國市場的重要合作夥伴。

報導提到，Costco賣場所在地在鴻海操作下，由工業廠房轉為商業用地後，早期曾命名為「鴻橋新商匯」，後來由鴻海集團在蘇州昆山的物業管理公司「昆山好管家」介入，與Costco簽訂長期合作租賃協議。

其次，11月底郭董幫三峽土城選區的無黨籍立委候選人李縉穎輔選時，重申力推城三科學園區的概念，還說「我一定會大量投資，最起碼我一定會叫Costco來這裡蓋一家店」。

從鴻海的公開資料來看，鴻海董事會在2017年11月的決議之一，就是為子公司富昱置業（上海）有限公司與Costco Wholesale International, Inc簽定的「租賃協議」項下上海富昱的有關義務，提供背書保證，這意味2017年當鴻海集團的美國威斯康辛州投資案正在緊鑼密鼓的進行時，也同步與Costco洽談在上海的舊廠土地出租案。

去年8月今周刊曾報導，郭台銘早就提出「從製造的鴻海，變成商貿的鴻海」，只是鴻海集團向服務業轉型進行多年，過程顛簸無比。不論是早期的賽博數碼、飛虎樂購，到鼓勵鴻海員工內部創業、成為鴻海產品小經銷商的萬馬奔騰計畫，都難以成為氣候。

如今郭董在12月訪美行程中，在美國西岸部分除了拜會多家科技大廠、新創公司及生技業者，原來還有Costco總公司，讓外界頗為好奇鴻海集團在這方面的下個布局是什麼。

(中時電子報)