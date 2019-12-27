香港抗爭負面影響持續中，因局勢不穩，不少外國旅客打消赴港旅遊的念頭，讓香港飯店業者叫苦連天。南華早報報導，儘管香港酒店祭出流血價，一晚住宿下殺至12美元（約新台幣360元），聖誕節期間的入住率仍下滑，香港飯店業前景黯淡。

在大陸訂房網站Trip.com上，位於香港青衣的「Winland 800 Hotel」出現每晚12美元的超低破盤價。不過，業者對此低調不願回應。

華大酒店投資有限公司主席鄭啟文表示，剛爆發反送中示威抗議的前幾個月，旗下旅館透過大幅降價，仍可維持滿房或一定的入住率，但是最近兩個月，就算房價殺到見血，也很難維持良好的入住率。

他說，「目前全香港酒店，包含三星、四星以及五星級都下修房價，競爭非常激烈。」隨著房價下滑以及入住率低，該公司營收大受影響。

根據香港旅遊發展局的最新數據顯示，10月入境遊客為331萬，比去年同期大減43.7%。鄭啟文表示，政府應該採取更多措施來幫助香港飯店業，包含提供補貼以鼓勵海外遊客來港。

(中時電子報)