台灣逐漸邁入高齡化社會,長輩的行動力,一直是兒女及銀髮族最關心的議題,老字號藥廠旺霖製藥推出業界第一家具科學證實”有助於延緩骨流失”的鐵牛養生滋補龜鹿飲禮盒,對於兒女和長輩是一大福音,尤其是在春節送禮時,送上中醫師推薦的鐵牛龜鹿飲禮盒,體面又貼心,一天一瓶滋補強身,勇固行動力,顧骨頭,過年能到處走春,越來越康健.

俗話說：吃的對比吃得好更重要！送禮也是如此,買對了比買貴的更重要！市售龜鹿產品百百種,大多要熬煮和熱水沖泡,耗時又費力,旺霖製藥推出的養生滋補龜鹿飲,是業界第一家榮獲健康食品認證的保健食品,品質來源都安心,遵循古法120小時精煉熬製,保留精華,質純！即開即飲,使用簡單又便利,枸杞紅棗口味,順口好喝,真材實料,一天只需要一瓶,連續8天,很有感!

即開即飲，一天一瓶。/旺霖製藥提供

根據報導,國人40歲就開始面臨骨質流失的問題,所以趁早開始延緩骨流失,別讓行動力悄悄被偷走,關鍵保養要靠平日積少成多,鐵牛龜鹿飲禮盒送禮自用兩相宜,每天一瓶鐵牛龜鹿飲,感覺有效最重要,越早開始保養,越能提升日後老年的生活品質!

新春送禮,表現孝心就選鐵牛養生滋補龜鹿飲,讓長輩可以陪我們遊山戲水,看盡風光水色,新年多走春,健康財富年年春. 健康諮詢專線:0809-066-568

鐵牛龜鹿飲禮盒送禮自用兩相宜，各大通路熱賣中。

(中時電子報)