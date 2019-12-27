美國正值聖誕佳節並迎接新年之際，若返鄉途中遇上警察攔車，肯定心情坦忑不安。不過在加州瑪德拉郡如果遇到警察攔車，可不是要來準備開罰單，而是要送上一個內有百元美金的紅包，讓生活有困難的民眾可過個好年，有民眾收到這份來自警察的意外禮物後，喜極而泣。

美國廣播公司（ABC）報導，這項由企業贊助、代號「隨機行善」（Operation Random Acts of Kindness）的行動已由在加州中部的瑪德拉郡警察局執行了5年。金主是當地一家農業公司，捐出5000美元，換成百元紙鈔裝在50個信封裡，由郡警察局員警代為執行送錢計畫。

員警的目標鎖定一些輕微違規的車輛，例如牌照過期，但他們把車子攔下來之後，不但沒有開罰單，反而給駕駛人一個藍色信封的「紅包」，裡面裝著耶誕卡以及一張百元美鈔（約新台幣3000元）。

半路被警車攔下來的駕駛人，一開始都很緊張，但很快地驚恐的感覺煙消雲散，換成一句句的感謝。警方提供的畫面顯示，一名婦人停車之後，坦白向警察解釋，車子9月曾經撞到一隻鹿，但警察卻對她說：「我們不會開單，而是我們要給你100美元」。這位女性駕駛嚇到後仰，拿到信封時激動得哭出來。

郡警察局每年執行這項計畫，除了幫助生活困頓的人家過節，另一方面也藉機為第一線的警察打氣，提振士氣。因為警員攔車盤查時，處理的場面通常很棘手，對方大多是生命遇上難關的人。不過警員表示，這也是一個很好的機會，讓同仁們走出去，與社區裡的人們正面互動，幫助我們與社區建立感情。

(中時電子報)